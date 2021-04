Domenica In, Mara Venier apre la puntata con un triste annuncio (Di domenica 18 aprile 2021) Domenica In, Mara Venier dà la notizia della scomparsa di Carmela. Commozione in studio e un lungo applauso (Screenshot video)Giornata triste per Mara Venier e tutta la squadra di Domenica In. La conduttrice veneta ha aperto la puntata di oggi con una brutta notizia. A soli 50 anni è morta Carmela, la suggeritrice (gobbista, come si dice nel linguaggio televisivo). La notizia che ha colpito la Rai e in suo ricordo è stato tributato un lungo applauso. Già qualche puntata fa la conduttrice aveva voluto ricordare la donna che stava lottando contro il Covid. Di recente Carmela aveva anche perso il padre, un lutto nel lutto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La Vita in diretta, deciso il destino di Alberto Matano: ... Leggi su ck12 (Di domenica 18 aprile 2021)In,dà la notizia della scomparsa di Carmela. Commozione in studio e un lungo applauso (Screenshot video)Giornatapere tutta la squadra diIn. La conduttrice veneta ha aperto ladi oggi con una brutta notizia. A soli 50 anni è morta Carmela, la suggeritrice (gobbista, come si dice nel linguaggio televisivo). La notizia che ha colpito la Rai e in suo ricordo è stato tributato un lungo applauso. Già qualchefa la conduttrice aveva voluto ricordare la donna che stava lottando contro il Covid. Di recente Carmela aveva anche perso il padre, un lutto nel lutto. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La Vita in diretta, deciso il destino di Alberto Matano: ...

