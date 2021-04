Covid: oggi 12.694 casi e 251 morti; tasso positività 5,51% (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Calano i nuovi casi di Covid in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 12.694 a fronte dei 15.370 di ieri; in diminuzione i tamponi (230.116 oggi contro i 331.734 di ieri) per cui il tasso di positività sale al 5,51%. In discesa invece il numero dei morti, sono 251 rispetto ai 310 registrati ieri, per un totale dall'inizio della pandemia di 116.927. Leggi su agi (Di domenica 18 aprile 2021) AGI - Calano i nuovidiin Italia: nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 12.694 a fronte dei 15.370 di ieri; in diminuzione i tamponi (230.116contro i 331.734 di ieri) per cui ildisale al 5,51%. In discesa invece il numero dei, sono 251 rispetto ai 310 registrati ieri, per un totale dall'inizio della pandemia di 116.927.

