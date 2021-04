Bitcoin, perché tutti li vogliono nel pieno di una pandemia (Di domenica 18 aprile 2021) L’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti li definisce “il nulla, certificato dal nulla”. Elon Musk ne è uscito pazzo, investendo un miliardo e mezzo di dollari e promettendo di accettarli in pagamento per le sue Tesla. Il fondatore di Twitter, Jack Dorsey, ci ha messo su un chip da 170 milioni di dollari. Stiamo parlando dello strumento finanziario più divisivo del momento: i Bitcoin. I Bitcoin sono una specie di moneta digitale, che però di moneta per ora ha ben poco, come vedremo, ma che oggi sta sulla bocca di tutti per l’incredibile cavalcata degli ultimi sei mesi: nell’ottobre scorso valeva attorno ai 10mila dollari, oggi è a quota 60mila, ingolosendo non più solo i navigati trader di Borsa ma anche i piccoli risparmiatori, stufi dei rendimenti stitici che questa lunga era di tassi bassi sta portando con sé. Tanto che ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 aprile 2021) L’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti li definisce “il nulla, certificato dal nulla”. Elon Musk ne è uscito pazzo, investendo un miliardo e mezzo di dollari e promettendo di accettarli in pagamento per le sue Tesla. Il fondatore di Twitter, Jack Dorsey, ci ha messo su un chip da 170 milioni di dollari. Stiamo parlando dello strumento finanziario più divisivo del momento: i. Isono una specie di moneta digitale, che però di moneta per ora ha ben poco, come vedremo, ma che oggi sta sulla bocca diper l’incredibile cavalcata degli ultimi sei mesi: nell’ottobre scorso valeva attorno ai 10mila dollari, oggi è a quota 60mila, ingolosendo non più solo i navigati trader di Borsa ma anche i piccoli risparmiatori, stufi dei rendimenti stitici che questa lunga era di tassi bassi sta portando con sé. Tanto che ...

