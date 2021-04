Auto in fiamme, coppia scende un attimo prima del disastro (Di domenica 18 aprile 2021) Tragedia sfiorata. Un attimo prima del disastro, le due persone a bordo di una Mercedes sono riuscite ad abbandonare l'abitacolo, prima di assistere impotenti al rogo che ha distrutto il veicolo. È ... Leggi su bresciatoday (Di domenica 18 aprile 2021) Tragedia sfiorata. Undel, le due persone a bordo di una Mercedes sono riuscite ad abbandonare l'abitacolo,di assistere impotenti al rogo che ha distrutto il veicolo. È ...

Ultime Notizie dalla rete : Auto fiamme Auto in fiamme, coppia scende un attimo prima del disastro Giusto il tempo di capire che stava per scoppiare un incendio, e i due sono scesi al volo dall'auto. Nel giro di pochissimi istanti, la Mercedes Classe E è stata avvolta dalle fiamme, che in alcuni ...

Auto a fuoco nella notte in parcheggio, in fiamme anche la vettura vicina TREVISO - Incendio nella notte: i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti ieri sera poco prima di mezzanotte a San Trovaso di Preganziol in via Foscolo per l'incendio di un'auto, una Fiat 500, che ha poi coinvolto anche la vettura davanti. Le cause sono in corso di accertamento, scatta l'indagine dei carabinieri e non è esclusa la matrice dolosa.

Auto in fiamme, coppia scende un attimo prima del disastro BresciaToday Mara Venier, imprevisto con i Coma_Cose: “A causa di un incidente d’auto…” Domenica In, Mara Venier spiega ai Coma_Cose: "Chi doveva portarmi il disco d'oro ha avuto un incidente" Si è chiusa con i Coma_Cose la puntata di ...

Paura al Rally Città di Casarano: a fuoco una Renault Clio N3 L’auto in fumo a Pescoluse dopo essere uscita fuori strada. Tanta paura, ma illesi i conducenti alla guida di una Renault Clio N 3 ...

