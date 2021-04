Serie A, le partite della 31ª giornata e dove vederle (Di sabato 17 aprile 2021) Iniziano oggi con quattro anticipi: Crotone-Udinese e Sampdoria-Verona (15), Sassuolo-Fiorentina (18) e Cagliari-Parma (20.45) Leggi su ilpost (Di sabato 17 aprile 2021) Iniziano oggi con quattro anticipi: Crotone-Udinese e Sampdoria-Verona (15), Sassuolo-Fiorentina (18) e Cagliari-Parma (20.45)

Ultime Notizie dalla rete : Serie partite Hakimi: "Inter nel mio futuro, più completo con Conte. Scudetto? Ne parliamo con rispetto" ...partite. Domenica contro il Napoli sarà molto importante '. In un'intervista concessa a La Repubblica parla così Achraf Hakimi , tra i protagonisti dell'Inter che guida la classifica della Serie A. ...

Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (34giornata) ... i risultati di Serie B stanno per tornare a farci compagnia e noi non vediamo l'ora di scoprire quale sarà l'esito delle nove partite che sfileranno oggi secondo il calendario, per una classifica ...

Serie A, le partite della 31ª giornata e dove vederle Iniziano oggi con quattro anticipi: Crotone-Udinese e Sampdoria-Verona (15), Sassuolo-Fiorentina (18) e Cagliari-Parma (20.45) ...

Focus su Napoli Inter, big match della 31^ di Serie A Focus su Napoli Inter, big match di Serie A. Campionato che entra nel vivo, con alcune partite che potrebbero dire qualcosa sullo scudetto Una stagione dunque ...

