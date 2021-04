Open Arms | Bisagna parte civile | ' finalmente si farà chiarezza si quanto accaduto in mare'

(Di sabato 17 aprile 2021) Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo disponendo il rinvio a giudizio dell'imputato Matteo Salvini ha riconosciuto che ci sono tutti gli elementi affinché Salvini abbia un giusto processo. Non dimentichiamoci mai della presunzione di innocenza nei confronti di tutti gli imputati, anche del senatore. Ma al contempo non possiamo che essere soddisfatti perchépossiamo fareper accertare cosa èin quei giorni nel Mediterraneo e quali diritti sono stati negati". Lo ha detto all'Adnkronos, l'avvocato Giorgio, legale diper l'associazione Ciss nel procedimento a carico del leader della Lega rinviato a giudizio dal gup di Palermo per sequestro di persone e rifiuto di atti di ufficio. "Il ...

Matteo Salvini è stato rinviato a giudizio per il caso. Il leader della Lega dovrà rispondere di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito alla nave di attraccare a Lampedusa. Lorenzo Jannelli , gup di Palermo, ha ...Il senatore del Carroccio risponde di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per avere impedito, secondo la Procura illegittimamente, alla nave della ong catalana, con 147 ...Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo disponendo il rinvio a giudizio dell'imputato Matteo Salvini ha riconosciuto che ci sono tutti gli elemen ...L'accusa è di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. Le reazioni: "Decisione che rischia di apparire `politica`. "Giudici non devono valutare decisioni politiche"VIDEO ...