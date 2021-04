Naraka | Bladepoint | data e orario della beta PC; è il primo gioco Unity a usare le DLSS – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 17 aprile 2021) 24 Entertainment ha confermato ufficialmente lae l’PC di, ilcreato conledi Nvidia.. 24 Entertainment ha confermato ufficialmente lae l’PC di. L’ambizioso battle royale sarà testabile a partire dalle 20 del 23 aprile 2021 fino alle 20 del 26 aprile. Ilè interessante non solo per il gameplay frenetico e spettacolare, ma anche per essere ilprodotto creato conledi ...

Per la prima volta in assoluto, un gioco sviluppato con il motore grafico Unity avrà un'esperienza in 4k con la tecnologia DLSS di NVIDIA ; 24 Entertainment , gli sviluppatori di, hanno annunciato che questa nuova tecnologia grafica sarà disponibile durante l'open beta del battle royale alla fine di aprile. I giocatori si dovranno preparare a distruggere, ...E' poi il turno di, battle royale per 60 persone, di cui viene mostrato con diverse fasi gameplay. Savior , action - adventure in due dimensioni, si mostra con una parte gameplay ...Naraka Bladepoint sarà il primo gioco creato con Unity a supportare nativamente il DLSS di Nvidia.ò Solo questa settimana Unity ha annunciato che, prossimamente, il suo motore grafico supporterà nativ ...La prossima settimana comincia l'Open Beta di Naraka Bladepoint, un originale battle royale all'arma bianca ispirato alla mitologia cinese.