Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 17 04 21

Advertising

infoitcultura : Can Yaman e Diletta Leotta in crisi? Gli indizi | Isa e Chia - la_seriale : Comunque quanto ci scommettete che pure dopo una puntata così piena di dramma stasera Isa di Isa e Chia nella sua o… - infoitcultura : Isola 15, ecco chi è il fidanzato di Beatrice Marchetti (foto) | Isa e Chia - la_seriale : Oddio immagino l’opinione di 1sa di isa e chia stasera a lamentarsi del Gemmadì perché non si è parlato di zacomo p… - Pucci21981310 : Io trovo che le opinioni di Isa e Chia riguardo Isola d8ano molto puntuali, acute, simpatiche, esaustive. Consiglio… -

Ultime Notizie dalla rete : Isa Chia

A riportare la notizia è, che mostra lo scatto postato dall'ex dama del Trono Over: la foto in cui il braccialetto dell'ospedale mostra data e ora di nascita, l'8 aprile 2021, del nuovo ...- - > Le voci su Valeria Marini e Gianmarco Onestini Intanto, come riportato dal sito '', potrebbe esserci già del tenero tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Secondo le indiscrezioni ...Questa differenza d’età creò ovviamente molti dubbi, in tantissimi cominciarono a credere che Nicola la stesse soltanto usando per restare nel programma. La loro frequentazione ha fatto molto discuter ...Isola 15: l’opinione di Chia sulla nona puntata. Ma solo a me fa strano l'idea di vedere la puntata di un reality in differita?Cioè, già non ...