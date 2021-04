Canzone segreta | arriva Irama | Anna Valle si scioglie in lacrime

(Di sabato 17 aprile 2021)interpreta ‘One’,leggendaria degli U2, esiin. L’attrice 45enne è stata ospite di(Rai Uno), commuovendosi e lasciandosi andare ai ricordi. Ed uno dei passaggi più emotivi dell’ospitata è stato quello in cui è intervenuto l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi. “Sono contento di potermi esibire per lei e di cantare questa, perché la mia missione è fare scaturire dei ricordi che solo lei potrà vivere durante la mia esibizione”, ha dichiarato l’artista prima della performance che evidentemente ha colto nel segno ed ha messo in fibrillazione l’ex Miss Italia. Per lei, presenti in studio, anche la sorella Antonella, gli amici Nadege e Massimo, ed il marito, Ulisse ...

La scelta del nome è stata affidata a Martina, la primogenita di Enrico e Flora: 'Sembra ormai quasi sicuro che si chiamerà Niccolò!' ha annunciato Flora in diretta a. Non ci resta ...Poi ballano la loro. ' Non me l'aspettavo ', commenta commossa l'attrice. Emozione in studio.Cambio di programmazione per Canzone segreta. Il programma condotto da Serena Rossi, dopo avere sfidato l’esordio di Felicissima sera di Pio e ...Canzone Segreta, Simona Ventura emozionata da Serena Rossi: "Mi manca il respiro" Simona Ventura conduttrice attualmente al timone di Game of Games-Gioco ...