Cannavaro | «Io allenatore del Napoli? C’è Gattuso | spero che resti a lungo»

(Di sabato 17 aprile 2021)del? Fabioè stato intervistato dal Corriere della Sera. Ecco, alcuni stralci. Togliamoci subito il pensiero, Fabiotornerà acome? «So che gira questa voce, mi hanno inondato di messaggi. Ma no, non c’è niente di concreto. E ilha già un buonissimo». Tutti dannoin partenza, però. «Ioche Rino. Da quando ha recuperato i suoi uomini migliori, viaggia a ritmi sostenuti ed esprime un gioco moderno e propositivo. Poi, l’ho sempre detto, mi auguro un giorno di allenare in Italia. Mi sento napoletano e tifoso del, sono andato via ...

Togliamoci subito il pensiero, Fabiotornerà a Napoli come? "So che gira questa voce, mi hanno inondato di messaggi. Ma no, non c'è niente di concreto. E il Napoli ha già un buonissimo". Tutti danno ...Inzaghi ed il Benevento vicini a lasciarsi a fine stagione: alla base, incomprensioni con la dirigenza. Ipotesi? Mancano pochi punti alla matematica salvezza. Le strade, però, di Pippo Inzaghi e del Benevento sono pronte a separarsi, nonostante una stagione dove il traguardo stagionale non è mai stato ...Cannavaro allenatore del Napoli? Fabio Cannavaro è stato intervistato dal Corriere della Sera. Ecco, alcuni stralci. Togliamoci subito il pensiero, Fabio Cannavaro tornerà a Napoli come allenatore?«L’Inter difensiva? Ma se segna tantissimo, il catenaccio non lo fa più nessuno. La Nazionale? Mi piace molto, corre e si diverte: ora vedremo quanto vale. Io al Napoli? Sarebbe il massimo» ...