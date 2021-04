Ucraina, alta tensione anche sul Mar d’Azov. Ecco perché (Di venerdì 16 aprile 2021) La municipalità di Kiev ha diffuso una mappa informativa su dove si trovano i rifugi anti-aerei. Il contesto è il rafforzamento militare russo ai confini ucraini, oggetto di attività diplomatiche di vario ordine fino alla telefonata diretta tra il presidente statunitense, Joe Biden, e il russo Vladimir Putin. Mosca continua a sostenere che si tratta di normali attività della Difesa (esercitazioni routinarie); Washington, Bruxelles e Londra si dicono preoccupate; Kiev continua a tenere alta l’attenzione (le informative da Kiev sui rifugi anti attacco servono anche a questo, ossia a dire che l’Ucraina sta prendendo sul serio quanto sta accadendo appena oltre il Donbass, la regione di contatto dove i separatisti filorussi combattono contro le forze regolare dal 2014, e dove l’Osce continua a individuare mezzi militari russi, segno di ... Leggi su formiche (Di venerdì 16 aprile 2021) La municipalità di Kiev ha diffuso una mappa informativa su dove si trovano i rifugi anti-aerei. Il contesto è il rafforzamento militare russo ai confini ucraini, oggetto di attività diplomatiche di vario ordine fino alla telefonata diretta tra il presidente statunitense, Joe Biden, e il russo Vladimir Putin. Mosca continua a sostenere che si tratta di normali attività della Difesa (esercitazioni routinarie); Washington, Bruxelles e Londra si dicono preoccupate; Kiev continua a tenerel’attenzione (le informative da Kiev sui rifugi anti attacco servonoa questo, ossia a dire che l’sta prendendo sul serio quanto sta accadendo appena oltre il Donbass, la regione di contatto dove i separatisti filorussi combattono contro le forze regolare dal 2014, e dove l’Osce continua a individuare mezzi militari russi, segno di ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Italia: Alta tensione in Ucraina, Biden chiama Putin - Porta2Della : @giuseppe_masala @AlviseTazzer @GeopoliticalCen Alta tecnologia ucraina, pari a quella del mio vicino che diceva di… - TorciaPolitica : RT @ispionline: #Biden ha proposto a #Putin un vertice bilaterale in un paese terzo per discutere non solo l’escalation nel #Donbass, ma an… - saracristaldi : RT @ispionline: #Biden ha proposto a #Putin un vertice bilaterale in un paese terzo per discutere non solo l’escalation nel #Donbass, ma an… - docst : RT @ispionline: #Biden ha proposto a #Putin un vertice bilaterale in un paese terzo per discutere non solo l’escalation nel #Donbass, ma an… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina alta Sorella di Quattrocchi: "Le Sue parole sempre attuali" ... inviando invece truppe NATO in Ucraina contro la Russia, il Governo italiano dovrebbe ricordare ... relativizzato? ? Quando Quattrocchi rivendica di mostrare come muore un Italiano, a testa alta e ...

In Ucraina la Turchia si schiera con i paesi occidentali mentre la Russia ammassa soldati lungo il confine Nel 2018 ha concluso con Kiev un accordo da 69 milioni di dollari che comprende la vendita di 200 missili ad alta precisione e di sei droni Bayraktar TB2. Lo scorso dicembre l'Ucraina ha siglato con ...

La Russia non è interessata a un dialogo costruttivo con l’Ue Negli anni ci sono stati numerosi tentativi occidentali di ripristinare le relazioni con Mosca. Tutti hanno fallito ...

Alta tensione in Ucraina Biden propone un summit con Putin Mosca | valuteremo Mosca: valuteremo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ripresi gli scontri nel Donbass, la regione separatista filorussa. Alta tensione in Ucraina. Biden propone un summit con Putin. Il Cremlino accusa la Na ...

... inviando invece truppe NATO incontro la Russia, il Governo italiano dovrebbe ricordare ... relativizzato? ? Quando Quattrocchi rivendica di mostrare come muore un Italiano, a testae ...Nel 2018 ha concluso con Kiev un accordo da 69 milioni di dollari che comprende la vendita di 200 missili adprecisione e di sei droni Bayraktar TB2. Lo scorso dicembre l'ha siglato con ...Negli anni ci sono stati numerosi tentativi occidentali di ripristinare le relazioni con Mosca. Tutti hanno fallito ...Mosca: valuteremo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ripresi gli scontri nel Donbass, la regione separatista filorussa. Alta tensione in Ucraina. Biden propone un summit con Putin. Il Cremlino accusa la Na ...