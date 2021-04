Stadi aperti, obiettivo ultime due giornate di Serie A (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo il via libera di CTS e Governo sulla presenza del pubblico allo Stadio Olimpico in occasione degli Europei, qualcosa comincia a muoversi anche per permettere parziali riaperture in campionato, nelle settimane precedenti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, dall’incontro di ieri tra Valentina Vezzali e Gabriele Gravina è emersa la volontà di anticipare l’apertura L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo il via libera di CTS e Governo sulla presenza del pubblico alloo Olimpico in occasione degli Europei, qualcosa comincia a muoversi anche per permettere parziali riaperture in campionato, nelle settimane precedenti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, dall’incontro di ieri tra Valentina Vezzali e Gabriele Gravina è emersa la volontà di anticipare l’apertura L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Stadi aperti Decreto maggio, oggi la cabina di regia: spostamenti, ristoranti e palestre ... nella cabina di regia discuterà se tenerli aperti anche nel fine settimana o soltanto da lunedì a ... rimane da definire la questione degli stadi per le altre partite.

Enrico Ruggeri: "Gassmann? Se denunci gli assembramenti, devi farlo anche con le rapine e gli spacciatori" Altre regole che fatica a comprendere? "Ristoranti aperti a pranzo e a cena no. Ci stanno abituando ... Tanti artisti chiedono di riaprire teatri, stadi, di tornare a cantare "Tantissimi miei colleghi ...

Stadi aperti anche in Eccellenza? Malascorta: "Finale col pubblico" Potranno disputarsi le fasi finali di Eccellenza con il pubblico sugli spalti? Qualche settimana fa c'era chi si diceva scettico e chi ci sperava. Ecco alcune voci. Il vicepresidente dell'Anconitana R ...

Irene Baldessari punta di diamante dell'Apertura Numeri importanti e la figura di Irene Baldessari come atleta immagine della Riunione di Apertura: domenica mattina allo Stadio Quercia riprende l'atletica su pista "dei grandi" Se sabato pomeriggio s ...

