Sony ed Epic Games, Microsoft e Nintendo nel Cortocircuito di oggi – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 16 aprile 2021) Nuova puntata del Cortocircuito oggi alle 16.00: parleremo del rapporto fra Sony ed Epic Games, nonché di quello fra Microsoft e Nintendo, rigorosamente in diretta.. Il rapporto fra Sony ed Epic Games e quello fra Microsoft e Nintendo saranno gli argomenti della puntata di oggi de Il Cortocircuito! In diretta a partire dalle 16.00, in compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino, discuteremo dunque dell’importante investimento di Sony in Epic Games e delle voci sul possibile annuncio riguardante una partnership fra Microsoft e Nintendo. Ecco ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 16 aprile 2021) Nuova puntata delalle 16.00: parleremo del rapporto fraed, nonché di quello fra, rigorosamente in diretta.. Il rapporto fraede quello frasaranno gli argomenti della puntata dide Il! In diretta a partire dalle 16.00, in compagnia di Pierpaolo Greco, Alessio Pianesani e Francesco Serino, discuteremo dunque dell’importante investimento diine delle voci sul possibile annuncio riguardante una partnership fra. Ecco ...

Advertising

infoitscienza : Sony investe 200 milioni di dollari in Fortnite e annuncia l’arrivo di Aloy nel titolo Epic Games - HDblog : RT @HDblog: Days Gone su PC, ci siamo: Sony svela la data di uscita - Nicco2D : Ma pensa te se con Japan Studio massacrato, IP storiche buttate nel cesso insieme a quel poco di nuovo e promettent… - Asgard_Hydra : Epic e Sony: 200 milioni di ragioni per rafforzare l'alleanza - Asgard_Hydra : Days Gone su PC, ci siamo: Sony svela la data di uscita - -

Ultime Notizie dalla rete : Sony Epic Epic ha presentato un software per creare esseri umani virtuali Il prossimo passo potrebbero essere gli attori virtuali: forse anche per questo Sony ha recentemente investito altri 200 milioni in Epic Games. Offerte Speciali Minimo storico per MacBook Air M1 256 ...

Days Gone per PC ha una data di uscita: aperti i preordini Sony svela la data di uscita di Days Gone per PC Per la precisione Days Gone PC sarà disponibile per il download a partire dal 18 maggio 2021, con i preordini già aperti su Epic Games Store e Steam . ...

Sony ed Epic Games, Microsoft e Nintendo nel Cortocircuito di oggi Nuova puntata del Cortocircuito oggi alle 16.00: parleremo del rapporto fra Sony ed Epic Games, nonché di quello fra Microsoft e Nintendo, rigorosamente in diretta.. Il rapporto fra Sony ed Epic ...

Sony investe 200 milioni di dollari in Fortnite e annuncia l’arrivo di Aloy nel titolo Epic Games Siete curiosi di provare il personaggio di Aloy, oppure il titolo vi ha stufato da tempo? 200 milioni che, sommati ai 250 dello scorso anno, fanno raggiungere all’azienda nippon ...

Il prossimo passo potrebbero essere gli attori virtuali: forse anche per questoha recentemente investito altri 200 milioni inGames. Offerte Speciali Minimo storico per MacBook Air M1 256 ...svela la data di uscita di Days Gone per PC Per la precisione Days Gone PC sarà disponibile per il download a partire dal 18 maggio 2021, con i preordini già aperti suGames Store e Steam . ...Nuova puntata del Cortocircuito oggi alle 16.00: parleremo del rapporto fra Sony ed Epic Games, nonché di quello fra Microsoft e Nintendo, rigorosamente in diretta.. Il rapporto fra Sony ed Epic ...Siete curiosi di provare il personaggio di Aloy, oppure il titolo vi ha stufato da tempo? 200 milioni che, sommati ai 250 dello scorso anno, fanno raggiungere all’azienda nippon ...