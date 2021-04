**Scuola: gite scolastiche virtuali, da elementari a superiori in 2 o 3d a ruba in primavera** (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 par. (Adnkronos) – gite scolastiche virtuali condite da un tocco di reale per ‘resiliere’ con positività alla pandemia, mantenendo viva la gita, uno di momenti più desiderati dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Ricercati durante l’intero anno scolastico 2020-2021, i viaggi virtuali vanno infatti a ruba in questi giorni di primavera, dedicati da tradizione pre-pandemica alle uscite didattiche. Impennata di click su google trend durante il mese di aprile e numerosissime richieste dei docenti agli addetti del settore. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 par. (Adnkronos) –condite da un tocco di reale per ‘resiliere’ con positività alla pandemia, mantenendo viva la gita, uno di momenti più desiderati dagli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Ricercati durante l’intero anno scolastico 2020-2021, i viaggivanno infatti ain questi giorni di primavera, dedicati da tradizione pre-pandemica alle uscite didattiche. Impennata di click su google trend durante il mese di aprile e numerosissime richieste dei docenti agli addetti del settore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

