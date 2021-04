Sampdoria, Ferrero non molla Stankovic: nuovo incontro con l’agente (Di venerdì 16 aprile 2021) La Sampdoria pensa al nuovo allenatore e Ferrero avrebbe avuto un nuovo incontro con l’agente di Dejan Stankovic Secondo incontro a Milano, dopo quello avvenuto a Roma, tra il presidente Massimo Ferrero e Dejan Stankovic. Questa volta, come riporta Il Secolo XIX, a rappresentare il tecnico dello Stella Rossa c’era l’agente Fali Ramadani. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 In questo momento, in caso di addio di Claudio Ranieri, Stankovic si può considerare in pole position per sostituirlo rispetto agli altri nomi accostati alla Sampdoria nelle ultime settimane. Il tecnico serbo ha come sponsor Sinisa Mihjalovic e si presenta con un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Lapensa alallenatore eavrebbe avuto uncondi DejanSecondoa Milano, dopo quello avvenuto a Roma, tra il presidente Massimoe Dejan. Questa volta, come riporta Il Secolo XIX, a rappresentare il tecnico dello Stella Rossa c’eraFali Ramadani. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 In questo momento, in caso di addio di Claudio Ranieri,si può considerare in pole position per sostituirlo rispetto agli altri nomi accostati allanelle ultime settimane. Il tecnico serbo ha come sponsor Sinisa Mihjalovic e si presenta con un ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Ferrero Samp, a fine aprile Ranieri vede Ferrero su contratto Appuntamento entro la fine di aprile: sarebbe stata già fissata una data per l'incontro tra Claudio Ranieri e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero per il rinnovo del contratto. Il tecnico è in scadenza, non sarebbe disponibile a un taglio dello stipendio e chiederebbe precise certezze sulla squadra da allestire nella ...

A fine aprile incontro Ranieri - Ferrero per il contratto Appuntamento entro la fine di aprile: sarebbe stata già fissata una data per l'incontro tra Claudio Ranieri e il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero per il rinnovo del contratto. Il tecnico è in scadenza, non sarebbe disponibile a un taglio dello stipendio e chiederebbe precise certezze sulla squadra da allestire nella ...

Sampdoria, Ferrero ha scelto il dopo Ranieri. C’è il nome Ferrero ha incontrato l'agente di Stankovic: il serbo è in pole per sostituire Ranieri che, intanto, attende il vertice con il presidente della Sampdoria ...

Sampdoria, nuovo incontro con Stankovic. Le ultime Massimo Ferrero e l’agente di Dejan Stankovic si sono incontrati per discutere il possibile approdo sulla panchina della Sampdoria Secondo incontro a Milano, dopo quello avvenuto a Roma, tra il presid ...

