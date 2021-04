Prosciutto di Parma, 2020 anno nero: calano vendite ed export (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Prosciutto di Parma chiude il 2020 con una sensibile riduzione della produzione: i prosciutti marchiati sono stati circa 8.700.000 in calo del 2,2%, mentre le cosce avviate alla produzione sono ... Leggi su parmatoday (Di venerdì 16 aprile 2021) Ildichiude ilcon una sensibile riduzione della produzione: i prosciutti marchiati sono stati circa 8.700.000 in calo del 2,2%, mentre le cosce avviate alla produzione sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Prosciutto Parma Prosciutto di Parma, 2020 anno nero: calano vendite ed export Il Prosciutto di Parma chiude il 2020 con una sensibile riduzione della produzione: i prosciutti marchiati sono stati circa 8.700.000 in calo del 2,2%, mentre le cosce avviate alla produzione sono state ...

Prosciutto di Parma, produzione e vendite in calo. Boom per il preaffettato Il 2020 si è chiuso con una riduzione del 2,2% dei prosciutti marchiati e del 5,6% le vendite nei supermercati. Export giù del 3% Il Prosciutto di Parma chiude il 2020 con una riduzione della produzione del 2,2%: i prosciutti marchiati sono stati circa 8, 7 milioni, mentre le cosce avviate alla produzione sono state 7,8 milioni in ...

