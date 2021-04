MotoGP, Jack Miller: “Dopo l’operazione all’avambraccio destro tutto sta procedendo come previsto” (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono andate in archivio, per quel che concerne il Motomondiale 2021, nella giornata di oggi, venerdì 16 aprile, le prime due sessioni di prove libere del fine settimana del GP del Portogallo, disputate a Portimao e valide per la terza tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Nella classifica combinata delle prime due sessioni di prove libere della classe regina, come al solito della durata di 45? ciascuna, davanti a tutti c’è Francesco “Pecco” Bagnaia, con il crono di 1’39?866, mentre l’australiano Jack Miller suo compagno di squadra, è quinto a 0?470. Il numero 43 del Ducati Lenovo Team, attualmente 9° in classifica mondiale con 14 punti Dopo due gare, ha parlato al sito ufficiale della sua squadra a fine giornata: “Dopo l’operazione ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) Sono andate in archivio, per quel che concerne il Motomondiale 2021, nella giornata di oggi, venerdì 16 aprile, le prime due sessioni di prove libere del fine settimana del GP del Portogallo, disputate a Portimao e valide per la terza tappa del calendario di, Moto2 e Moto3. Nella classifica combinata delle prime due sessioni di prove libere della classe regina,al solito della durata di 45? ciascuna, davanti a tutti c’è Francesco “Pecco” Bagnaia, con il crono di 1’39?866, mentre l’australianosuo compagno di squadra, è quinto a 0?470. Il numero 43 del Ducati Lenovo Team, attualmente 9° in classifica mondiale con 14 puntidue gare, ha parlato al sito ufficiale della sua squadra a fine giornata: “...

Advertising

greenflagita : A fumo la moto di Zarco nel finale delle FP2. Jack Miller si trasforma in taxista?? #MotorZN #MotoGP #PortugueseGP - fmimolise : MotoGP 2021. GP del Portogallo a Portimao. Jack Miller: 'Ho recuperato velocemente dopo l’operazione': L'attenzione… - infoitsport : MotoGP, Jack Miller: “Io e Joan Mir avremo l’occasione di parlare” - infoitsport : MotoGP 2021. GP del Portogallo a Portimao. Jack Miller: 'Ho recuperato velocemente dopo l’operazione' - dianatamantini : MOTOGP - Jack Miller pronto per la tappa a Portimao, con un 'tatuaggio' in più sul braccio. 'Il vero test sarà quan… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Jack MotoGP, Bagnaia il più veloce nelle libere del venerdì per il GP del Portogallo Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) + 0.340 03. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 0.419 04. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.462 05. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.470 06. Marc ...

MotoGP - GP Portimao Day 1: Bagnaia, 'Ottimo lavoro. Marquez? Me lo aspettavo così' MotoGP GP Portimao Ducati 2021 - Francesco Bagnaia ha ottenuto il miglior tempo nella prima giornata ... Credo che possiamo giocarcela un pò dappertutto, qui lo scorso anno fece bene Jack (Miller, suo ...

MotoGP, Portogallo: Bagnaia brilla nelle libere del venerdì a Portimao Sotto le nuvole a rendere ancora più spettacolare la cornice del circuito a Portimao, a brillare è la stella di Francesco Bagnaia nelle prove Libere del venerdì in vista del GP del Portogallo classe M ...

Gp Portogallo, velocissimo Marquez. Prime libere a Vinales, terzo e subito competitivo il campione della Honda al rientro in pista Quattro spagnoli sono al vertice della classifica dei tempi nella prima sessione di prove libere del Gp del Portogallo, seconda prova del mondiale MotoGp. La notizia è però che tra ...

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) + 0.340 03. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 0.419 04. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.462 05.Miller (Ducati Lenovo Team) + 0.470 06. Marc ...GP Portimao Ducati 2021 - Francesco Bagnaia ha ottenuto il miglior tempo nella prima giornata ... Credo che possiamo giocarcela un pò dappertutto, qui lo scorso anno fece bene(Miller, suo ...Sotto le nuvole a rendere ancora più spettacolare la cornice del circuito a Portimao, a brillare è la stella di Francesco Bagnaia nelle prove Libere del venerdì in vista del GP del Portogallo classe M ...Quattro spagnoli sono al vertice della classifica dei tempi nella prima sessione di prove libere del Gp del Portogallo, seconda prova del mondiale MotoGp. La notizia è però che tra ...