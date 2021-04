Masters 1000 Montecarlo | Stefanos Tsitsipas primo semifinalista | ritiro per Davidovich Fokina

(Di venerdì 16 aprile 2021) E’ durato un solo set ilquarto di finale deldi. Stefanoha staccato il biglietto per la semifinale dopo ave sfruttato ildello spagnolo Alejandro. Dopo aver perso ilset per 7-5, il numero 58 del mondo ha deciso di ritirarsi per evitare di aggravare il problema muscolare patito dal settimo game. Unset che è stato anche molto combattuto ed avvincente, conche ha fatto molta fatica e che si era trovato sotto di un break nel settimo gioco. Da quel momento lo spagnolo ha cominciato a sentire problemi muscolari, perdendo poi il servizio a zero nell’ottavo gioco.ha ...

Stefanos Tsitsipas è il primo semifinalista del torneo ATPdi Montecarlo, su campi in terra battuta. Il greco, numero 4 del seeding, ha approfittato del ritiro per infortunio dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina sul risultato di 7 - 5. In ...Il nostro Fabio Fognini è rimasto l'unico rappresentante italiano in corsa, ma ora sogna in grande: sarebbe davvero incredibile se riuscisse a vincere due volte di fila questo(...Pronostici Tennis ATP: analisi, statistiche, scommesse, programma e quote sul torneo di Montecarlo al via dal 12 al 18 aprile 2021. Djokovic eliminato, strada in discesa per Nadal.Il video dei migliori momenti del match tra Stefanos Tsitsipas e Alejandro Davidovich Fokina, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Gli highlights integrali ...