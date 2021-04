Mammografia | cos’è e quando va fatta

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 16 aprile 2021) Molte malattie possono essere prevenute, o individuate tempestivamente, per mezzo di appositi esami strumentali, effettuati a scopo diagnostico. Tra questi si può sicuramente annoverare la, un esame radiografico che consente di determinare la presenza di eventuali noduli (o altre anomalie) all’interno del tessuto mammario. Essa rappresenta un importante strumento per il contrasto e la prevenzione del tumore al seno e per questo rientra in un ampio programma di screening che riguarda diverse fasce della popolazione femminile. In questo articolo vediamo nel dettaglio tutto quanto c’è da sapere in merito a questo esame.lae come si svolge Dal punto di vista tecnico, laè un esame strumentale molto semplice, facile da eseguire e per nulla invasivo; inoltre, non richiede alcuna ...