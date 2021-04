LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: Sam Lowes comanda la FP2, Bezzecchi nono (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.34 Rimane in pista il solo Raul Fernandez che vola fino al secondo posto in 1:44.174 a 195 millesimi da Lowes! 16.32 Raul Fernandez prosegue la sua azione ma non migliora per un decimo e rimane 12° a 762 millesimi. 16.31 Approfittiamo del momento tranquillo in pista per riproporre il riepilogo dei tempi della FP2. 1 22 S. Lowes 1:43.979 2 87 R. GARDNER +0.270 3 35 S. CHANTRA +0.402 4 40 H. GARZO +0.550 5 16 J. ROBERTS +0.559 6 79 A. OGURA +0.566 7 6 C. BEAUBIER +0.585 8 97 X. VIERGE +0.589 9 72 M. Bezzecchi +0.592 10 62 S. MANZI +0.617 16.29 Schrotter apre il suo decimo giro con il record nel T1 per 9 millesimi, arriva al T2 con 89 di ritardo, quindi 299 al ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.34 Rimane in pista il solo Raul Fernandez che vola fino al secondo posto in 1:44.174 a 195 millesimi da! 16.32 Raul Fernandez prosegue la sua azione ma non migliora per un decimo e rimane 12° a 762 millesimi. 16.31 Approfittiamo del momento tranquillo in pista per riproporre il riepilogo dei tempi della FP2. 1 22 S.1:43.979 2 87 R. GARDNER +0.270 3 35 S. CHANTRA +0.402 4 40 H. GARZO +0.550 5 16 J. ROBERTS +0.559 6 79 A. OGURA +0.566 7 6 C. BEAUBIER +0.585 8 97 X. VIERGE +0.589 9 72 M.+0.592 10 62 S. MANZI +0.617 16.29 Schrotter apre il suo decimo giro con il record nel T1 per 9 millesimi, arriva al T2 con 89 di ritardo, quindi 299 al ...

