Lecce | contagiato in ospedale durante un controllo al cuore | muore di Covid a 37 anni

Covid, muore a 37 anni a Lecce: era stato contagiato in ospedale durante un controllo Aveva contratto il Covid nelle scorse settimane all'ospedale di Tricase, dove era stato ricoverato per un controllo dopo alcuni scompensi cardiaci. Trasferito al Dea di Lecce, è deceduto nella notte tra il 14 e il 15 aprile. Un malore lo ha colto nel sonno e Giampiero, originario di Giuliano (frazione di Castrignano del Capo), è morto a 37 anni compiuti solo pochi ...

