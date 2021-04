Il principe Harry «si sente in colpa» per non aver salutato di persona il principe Filippo

(Di venerdì 16 aprile 2021) È arrivato subito a Londra dopo la morte di Filippo di Edimburgo, ma al principe Harry, esserci, sabato 17 aprile, insieme al resto della famiglia per il funerale del nonno, potrebbe non bastare.

Advertising

TgLa7 : #GB Il principe Harry sarà al funerale del nonno Filippo, ma senza la moglie Meghan. Lo ha reso noto… - MariaCabadas : RT @Corriere: Harry e William saranno “separati” durante il funerale di Filippo: ecco il cerimoniale - Pacificante : I miei pensieri, i miei pensieri.: Il principe Harry e il principe William saranno se... - Affaritaliani : Anche al Funerale del Principe Filippo, William e Harry si fanno la guerra - globalistIT : Le novità #williamandharry #UK #filippodiedimburgo -

Ultime Notizie dalla rete : principe Harry

Ora quasi come due estranei ilWilliam e il fratelloal corteo funebre del nonno saranno separati dal cugino, Peter Phillips, figlio della principessa Anna. Al funerale del Duca di ...La regina Elisabetta ha deciso personalmente di fare in modo che William e, che attraversano ancora un difficile periodo di riconciliazione, non si trovino fianco a ...i funerali del...Saranno solo 30 le persone autorizzate a partecipare ai funerali del Principe Filippo. Ecco chi sono gli esclusi e gli eletti.Il principe Harry non vedeva il nonno da oltre un anno, e ora che lui è morto il rimpianto sarebbe grande. Negli ultimi tempi non sempre si erano capiti, ma Filippo per il suo nipote più ribelle ha se ...