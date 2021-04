Il capo di Pfizer dice che si tornerà alla normalità in autunno (Di venerdì 16 aprile 2021) Albert Bourla, presidente e ceo di Pfizer, in un’intervista al Corriere e ad altri tre quotidiani europei, racconta l’evoluzione di quello che è stato il primo vaccino anti-Covid a essere autorizzato, per giunta dopo aver rifiutato i sussidi del governo americano. «Ho cercato di proteggere i nostri scienziati dalla burocrazia che i sussidi portano con sé», racconta Bourla. «Quando prendi soldi dal governo, ci sono obblighi ed è giusto. Io non lo volevo. Volevo che i nostri scienziati avessero risorse, dato che gli stavo chiedendo di rendere possibile l’impossibile. Non potevo chiedere loro di fare in nove mesi qualcosa che richiede dieci anni, se dovevano preoccuparsi dei soldi. Quindi, abbiamo messo a rischio due miliardi. Avessimo fallito, Pfizer avrebbe sofferto ma non saremmo affondati. Avremmo avuto problemi molto più grandi: non ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 16 aprile 2021) Albert Bourla, presidente e ceo di, in un’intervista al Corriere e ad altri tre quotidiani europei, racconta l’evoluzione di quello che è stato il primo vaccino anti-Covid a essere autorizzato, per giunta dopo aver rifiutato i sussidi del governo americano. «Ho cercato di proteggere i nostri scienziati dburocrazia che i sussidi portano con sé», racconta Bourla. «Quando prendi soldi dal governo, ci sono obblighi ed è giusto. Io non lo volevo. Volevo che i nostri scienziati avessero risorse, dato che gli stavo chiedendo di rendere possibile l’impossibile. Non potevo chiedere loro di fare in nove mesi qualcosa che richiede dieci anni, se dovevano preoccuparsi dei soldi. Quindi, abbiamo messo a rischio due miliardi. Avessimo fallito,avrebbe sofferto ma non saremmo affondati. Avremmo avuto problemi molto più grandi: non ...

Advertising

Linkiesta : Il capo di Pfizer dice che si tornerà alla normalità in autunno - kolozika : Il capo di Pfizer fiducioso: dall'autunno si potrà tornare alla normalità, il Covid diventerà 'come un'infleunza'.… - mrcfsn : RT @Linkiesta: Il capo di Pfizer dice che si tornerà alla normalità in autunno - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Il capo di Pfizer dice che si tornerà alla normalità in autunno - andrealoca77 : RT @Linkiesta: Il capo di Pfizer dice che si tornerà alla normalità in autunno -

Ultime Notizie dalla rete : capo Pfizer AstraZeneca, Uk procede coi richiami. 'Non ci sono segnalazioni di trombi con la 2° dose'. Ma si studia la combinazione con Pfizer Leggi Anche Commissione Ue, la presidente Ursula von der Leyen vaccinata con Pfizer in Belgio All'università di Oxford il Professor Andrew Pollock e la Professoressa Sarah Gilbert, a capo del team ...

Il capo di Pfizer dice che si tornerà alla normalità in autunno Pfizer potrebbe compensare? "Se ce ne danno l'opportunità, Pfizer e BioNTech sono pronte a fornire all'Europa centinaia di milioni di dosi in più nel 2022 e 2023, fatte nella Ue. La nostra rete può ...

Presidente Pfizer sull’impatto del vaccino: Biontech potrebbe aver bisogno di un aggiornamento annuale Venerdì 16 aprile 2021 Formatore Pfizer sugli effetti del vaccino Biontech potrebbe aver bisogno di un aggiornamento annuale Quando la vita sarà di nuovo ...

AstraZeneca, Uk procede coi richiami. “Non ci sono segnalazioni di trombi con la 2° dose”. Ma si studia la combinazione con Pfizer La Gran Bretagna, dopo i 79 casi e 19 morti per trombosi, ha sospeso i test clinici sulla somministrazione di AstraZeneca ai bambini e ha consigliato l'uso di un vaccino alternativo per i giovani sott ...

Leggi Anche Commissione Ue, la presidente Ursula von der Leyen vaccinata conin Belgio All'università di Oxford il Professor Andrew Pollock e la Professoressa Sarah Gilbert, adel team ...potrebbe compensare? "Se ce ne danno l'opportunità,e BioNTech sono pronte a fornire all'Europa centinaia di milioni di dosi in più nel 2022 e 2023, fatte nella Ue. La nostra rete può ...Venerdì 16 aprile 2021 Formatore Pfizer sugli effetti del vaccino Biontech potrebbe aver bisogno di un aggiornamento annuale Quando la vita sarà di nuovo ...La Gran Bretagna, dopo i 79 casi e 19 morti per trombosi, ha sospeso i test clinici sulla somministrazione di AstraZeneca ai bambini e ha consigliato l'uso di un vaccino alternativo per i giovani sott ...