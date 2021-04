Fognini spreca troppo: in semifinale a Monte Carlo ci va Casper Ruud (Di venerdì 16 aprile 2021) Fabio Fognini esce di scena dal Masters 1000 di MonteCarlo. Il cammino dell’ azzurro, già semifinalista nel 2013 e nel 2019, stavolta si è interrotto ai quarti di finale. A giocarsi il penultimo atto, nella giornata di domani, sarà il norvegese Casper Ruud. Fognini non supera l’esame Ruud Non era una partita facile. Si sapeva alla vigilia. Casper Ruud, infatti, aveva sempre battuto Fabio nei due precedenti. Lo aveva fatto l’anno scorso prima in ATP Cup e poi sulla terra di Amburgo. Si è ripetuto anche quest’oggi sul rosso di Monte Carlo, ancora una volta senza perdere un set. Il norvegese si è imposto per 6-4 6-3 dopo 1h e 36 minuti di partita. Si tratta della sua seconda ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Fabioesce di scena dal Masters 1000 di. Il cammino dell’ azzurro, già semifinalista nel 2013 e nel 2019, stavolta si è interrotto ai quarti di finale. A giocarsi il penultimo atto, nella giornata di domani, sarà il norvegesenon supera l’esameNon era una partita facile. Si sapeva alla vigilia., infatti, aveva sempre battuto Fabio nei due precedenti. Lo aveva fatto l’anno scorso prima in ATP Cup e poi sulla terra di Amburgo. Si è ripetuto anche quest’oggi sul rosso di, ancora una volta senza perdere un set. Il norvegese si è imposto per 6-4 6-3 dopo 1h e 36 minuti di partita. Si tratta della sua seconda ...

paoloangeloRF : “ cerca di spinger col dritto ma arriva l’errore “#Pero su #fognini che spreca palla break #RolexMonteCarloMasters - WeAreTennisITA : Fognini sotto di un set. Fabio ha molte occasioni per passare in vantaggio di un break in un set molto duro e con… -

