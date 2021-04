Dazn corre ai ripari dopo il blackout: un mese gratis agli abbonati (Di venerdì 16 aprile 2021) Dazn Dazn corre ai ripari. dopo la figuaccia di domenica scorsa, quando un disservizio tecnico impedì a gran parte degli abbonati di seguire lo streaming di due partite, la piattaforma si scuserà con gli utenti danneggiati offrendo loro un mese gratuito. Mossa furba e ruffiana senza dubbio, ma anche dovuta. Il blackout, che ha riguardato gli utenti collegati al servizio tramite l’app, è avvenuto infatti un momento decisivo sia per il pubblico dei calciofili (Inter-Cagliari, colpita dal disservizio, aveva un certo peso nella corsa allo scudetto) sia per la stessa Dazn, che dopo aver ottenuto i diritti per la Serie A 2021-2024 si appresta a sfidare Sky per il mantenimento della Serie B per il prossimo ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 16 aprile 2021)aila figuaccia di domenica scorsa, quando un disservizio tecnico impedì a gran parte deglidi seguire lo streaming di due partite, la piattaforma si scuserà con gli utenti danneggiati offrendo loro ungratuito. Mossa furba e ruffiana senza dubbio, ma anche dovuta. Il, che ha riguardato gli utenti collegati al servizio tramite l’app, è avvenuto infatti un momento decisivo sia per il pubblico dei calciofili (Inter-Cari, colpita dal disservizio, aveva un certo peso nella corsa allo scudetto) sia per la stessa, cheaver ottenuto i diritti per la Serie A 2021-2024 si appresta a sfidare Sky per il mantenimento della Serie B per il prossimo ...

