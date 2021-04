C’è una data per la riapertura di tutte le scuole (Di venerdì 16 aprile 2021) In attesa di conoscere, in modo ufficiale, quanto deciso dalla cabina di regia sul tema delle riaperture, da Palazzo Chigi sono filtrate le prime indicazioni che prenderanno il via (gradualmente) a partire dal 26 aprile. Si parla di attività commerciali, ristorative e di coprifuoco, ma anche dell’istruzione. A dare una data per la riapertura scuole è stata la sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione Barbara Floridia che ha parlato del 3 maggio come giorno per consentire a tutti gli studenti di fare ritorno tra i banchi e ultimare – in presenza – questo difficile anno scolastico costellato dalla didattica a distanza. riapertura scuole: la sottosegretaria Floridia indica il 3 maggio “Il 3 maggio devono tornare in presenza, in classe, tutte le studentesse e gli studenti. Mi sembra la ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) In attesa di conoscere, in modo ufficiale, quanto deciso dalla cabina di regia sul tema delle riaperture, da Palazzo Chigi sono filtrate le prime indicazioni che prenderanno il via (gradualmente) a partire dal 26 aprile. Si parla di attività commerciali, ristorative e di coprifuoco, ma anche dell’istruzione. A dare unaper laè stata la sottosegretaria al Ministero dell’Istruzione Barbara Floridia che ha parlato del 3 maggio come giorno per consentire a tutti gli studenti di fare ritorno tra i banchi e ultimare – in presenza – questo difficile anno scolastico costellato dalla didattica a distanza.: la sottosegretaria Floridia indica il 3 maggio “Il 3 maggio devono tornare in presenza, in classe,le studentesse e gli studenti. Mi sembra la ...

