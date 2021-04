Canzone Segreta, Serena Rossi è splendida. E Flora Canto sorprende Brignano (Di venerdì 16 aprile 2021) La serata non può che essere ricca di sorprese, se la trascorriamo in compagnia di Serena Rossi: la nuova puntata di Canzone Segreta si è rivelata ancora una volta un tripudio di splendida musica e di commozione. Tanti gli ospiti che si sono susseguiti sul palco, accomodandosi sull’ormai famosa poltrona bianca che li ha accompagnati in un tuffo tra le loro emozioni. Serena Rossi, splendida come sempre, ha dato il via ad un nuovo appuntamento del suo show del venerdì sera. Per l’occasione, dopo aver sfoggiato tanti abiti incantevoli, ha scelto un look affascinante firmato Laura Biagiotti: al delizioso top bianco senza spalline ha abbinato un paio di pantaloni palazzo neri dalle linee semplici, resi speciali da una piccola striscia verticale di strass. ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 aprile 2021) La serata non può che essere ricca di sorprese, se la trascorriamo in compagnia di: la nuova puntata disi è rivelata ancora una volta un tripudio dimusica e di commozione. Tanti gli ospiti che si sono susseguiti sul palco, accomodandosi sull’ormai famosa poltrona bianca che li ha accompagnati in un tuffo tra le loro emozioni.come sempre, ha dato il via ad un nuovo appuntamento del suo show del venerdì sera. Per l’occasione, dopo aver sfoggiato tanti abiti incantevoli, ha scelto un look affascinante firmato Laura Biagiotti: al delizioso top bianco senza spalline ha abbinato un paio di pantaloni palazzo neri dalle linee semplici, resi speciali da una piccola striscia verticale di strass. ...

Advertising

Raiofficialnews : Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta venerdì #16aprile alle 21.25 su @RaiUno. Ospiti di @serenarossi_com: Anna Va… - RaiUno : Cara @serenarossi_com, stavolta la sorpresa te l'abbiamo fatta noi! ?? La 4ª puntata e tutti gli highlights di… - fabritaara : @lorikkio L’ha appena urlato di nuovo a Canzone segreta, voglio un video nuovo ?? - DariaMori1 : @Parpiglia Gabri qual è la tua canzone segreta? ?? - commentireali : Ma se non ti piace non guardare vai a canzone segreta ma non ho capito io #FelicissimaSera -

Ultime Notizie dalla rete : Canzone Segreta Flora Canto, compagna Enrico Brignano/ "Martina ha scelto il nome del fratellino..." La scelta del nome è stata affidata a Martina, la primogenita di Enrico e Flora: 'Sembra ormai quasi sicuro che si chiamerà Niccolò!' ha annunciato Flora in diretta a Canzone Segreta. Non ci resta ...

Canzone Segreta, Anna Valle guarda un video e scoppia in lacrime. Poi accade l'inaspettato Poi ballano la loro canzone. ' Non me l'aspettavo ', commenta commossa l'attrice. Emozione in studio.

VALERIA FABRIZI/ Piange a ‘Canzone segreta’: “Vorrei rivedere chi ho perso…” Valeria Fabrizi ospite di Serena Rossi a Canzone segreta. L’attrice si commuove ripensando a suo marito Tata Giacobetti: “È lui che vorrei rivedere”.

Canzone Segreta, Anna Valle guarda un video e scoppia in lacrime. Poi accade l'inaspettato Canzone Segreta, Anna Valle in lacrime dopo un video. Poi accade l'inaspettato. Stasera, in onda su Rai1, il programma condotto da Serena Rossi. La prima super ospite della ...

La scelta del nome è stata affidata a Martina, la primogenita di Enrico e Flora: 'Sembra ormai quasi sicuro che si chiamerà Niccolò!' ha annunciato Flora in diretta a. Non ci resta ...Poi ballano la loro. ' Non me l'aspettavo ', commenta commossa l'attrice. Emozione in studio.Valeria Fabrizi ospite di Serena Rossi a Canzone segreta. L’attrice si commuove ripensando a suo marito Tata Giacobetti: “È lui che vorrei rivedere”.Canzone Segreta, Anna Valle in lacrime dopo un video. Poi accade l'inaspettato. Stasera, in onda su Rai1, il programma condotto da Serena Rossi. La prima super ospite della ...