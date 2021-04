Boban riparte dalla UEFA | sarà Head of Football

Leggi su calcioefinanza

(Di venerdì 16 aprile 2021) Novità importante in casa. A due giorni dal Comitato esecutivo, la Federcalcio europea ha deciso che Zvonimiril nuovoofdell’ente presieduto da Aleksander Ceferin, una posizione manageriale creata appositamente per lui. Come spiega La Repubblica, l’ex fuoriclasse croato ha già ricoperto un ruolo analogo a livello mondiale, alla FIFA, L'articolo