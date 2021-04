Amici 20 Anna Pettinelli durissimo attacco a Aka7even “Io ti …”

(Di venerdì 16 aprile 2021) Vanno in onda da alcune settimane le nuove puntate del serale di20 nel corso delle quali è cresciuta sempre di più l’incomprensione tra la maestra di cantoe l’allievo. Nello specifico la professoressa, delusa dalle prestazioni del giovane cantante che per ben due volte ha rischiato l’eliminazione, lo ha recentemente ripreso invitandolo a tirare fuori la grinta e non lamentarsi se i tre giudici gli preferiscono i colleghi Sangiovanni e Deddy. Ma, come avrà reagito a tali parole l’allievo? Incomprensioni ad20 traè una del coach dei ragazzi di20, tra questi anche del giovane cantante. La ...

Insieme a Valeria Fabrizi,Valle e a tanti altri incredibili ospiti, anche il celebre attore e ... siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Leggi anche - >20, anticipazioni ...SanVitis è un progetto ideato da tre, Sergio, Massimo e Riccardo, provenienti da diversi ...Ammanniti 0 sharesSabato 17 aprile, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici 20. I ragazzi rimasti in gara sono dieci, cinque ballerini e cinque cantanti, divisi in tre squadre d ...Vanno in onda da alcune settimane le nuove puntate del serale di Amici 20 nel corso delle quali è cresciuta sempre di più l'incomprensione tra la maestra di canto Anna Pettinelli e l'allievo Aka7even.