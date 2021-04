"Un'attrazione mai consumata. Il profumo...". Arisa, una clamorosa confessione lesbo: altarini svelati (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di confessioni per Arisa, sempre più sotto ai riflettori (e non solo per il tira e molla col suo uomo, Andrea De Carlo). Tempo di confessioni che piovono, puntuali, nel corso dell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda su Canale 5, in cui la cantante si confida circa la sua opinione sull'amore, sull'amicizia tra le donne e su che cosa prova per queste ultime. Senza troppi peli sulla lingua, infatti, Arisa confessa: "Sì, sono attratta dalle donne però è una attrazione non consumata - sgancia subito in premessa la sua personalissima bomba -. Mi possono piacere le donne ma non penso di andarci a letto: mi piace più l'abbraccio, il profumo", sottolinea. Insomma, dichiarazioni un poco ambigue: attrazione sì, mai consumata, eppure "non penso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di confessioni per, sempre più sotto ai riflettori (e non solo per il tira e molla col suo uomo, Andrea De Carlo). Tempo di confessioni che piovono, puntuali, nel corso dell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, in onda su Canale 5, in cui la cantante si confida circa la sua opinione sull'amore, sull'amicizia tra le donne e su che cosa prova per queste ultime. Senza troppi peli sulla lingua, infatti,confessa: "Sì, sono attratta dalle donne però è unanon- sgancia subito in premessa la sua personalissima bomba -. Mi possono piacere le donne ma non penso di andarci a letto: mi piace più l'abbraccio, il", sottolinea. Insomma, dichiarazioni un poco ambigue:sì, mai, eppure "non penso di ...

