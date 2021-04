Sai usare il microonde? Tutti gli errori da non fare (Di giovedì 15 aprile 2021) Alcuni alimenti non possono essere cotti nel dispositivo. Il rischio che arrivino i pompieri è dietro l’angolo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 aprile 2021) Alcuni alimenti non possono essere cotti nel dispositivo. Il rischio che arrivino i pompieri è dietro l’angolo

Advertising

EtoileFilial : ?? Pedido: Combo Calm Down ????· De: ????· P?r?: @IMP02CLY ??? ?? -- finché non sai come usare la lingua di gatto - BloccoIl : @LuxorSabatini @DirkSoave @LaBombetta76 @Sevy_ @SimoneBonzanini Allora forse non sai leggere, te lo ripeto : quando… - im_passe : Stefania Orlando io non so più neanche come dire che ti amo, il modo in cui sai usare le parole per diffondere messaggi importanti è sublime - GhostRi00817922 : @chebbuo2 @robersperanza Tu lo sai che tanti pensionati hanno come unica compagnia un animale domestico? Usare il… - Davide19663174 : @RAFALOCA1 @Cartabellotta La sai usare tu... -