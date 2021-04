"Nostalgia della Stasi". Festa in casa del vicino? Enrico Ruggeri a valanga sul "delatore" Alessandro Gassman (Di giovedì 15 aprile 2021) Clamoroso scontro social tra Alessandro Gassman ed Enrico Ruggeri. L'attore romano su Twitter invita, più o meno, i suoi followers a denunciare i vicini che festeggiano in casa in barba alle normative anti-assembramenti e il cantante milanese, contrario alle delazioni, commenta: "Come la Stasi". E il tema, ovviamente, divide gli italiani. "...Sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi? Hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare", scrive qualche giorno fa il figlio del grande Vittorio. "Ci mancavano pure i delatori vip", è stato uno dei primi commenti "di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Clamoroso scontro social traed. L'attore romano su Twitter invita, più o meno, i suoi followers a denunciare i vicini che festeggiano inin barba alle normative anti-assembramenti e il cantante milanese, contrario alle delazioni, commenta: "Come la". E il tema, ovviamente, divide gli italiani. "...Sai quelle cose di condominio quando senti indel tuoinequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi? Hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il, ignorare e sopportare, scendere e suonare", scrive qualche giorno fa il figlio del grande Vittorio. "Ci mancavano pure i delatori vip", è stato uno dei primi commenti "di ...

