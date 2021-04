Lazio | processo tamponi | il 30 aprile l’udienza in Corte d’Appello

(Di giovedì 15 aprile 2021) Si terrà il prossimo 30di secondo grado presso lafederale del, con lache ha presentato ricorso dopo la sentenza di primo grado. Il club biancoceleste spera di alleggerire le sanzioni, mentre la Procura punta a inasprirle. Il tribunale federale aveva stabilito per il presidente Claudio Lotito 7 mesi di inibizione, mentre aveva comminato 12 mesi di inibizione per i medici sociali Pulcini e Rodia. SportFace.

Caso tamponi, la battaglia legale tra Lazio e Procura Com'è noto, il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Cesare Mastrocola aveva disposto le inibizioni di 7 mesi per il Presidente Lotito e di ...