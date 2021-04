Cdm, via libera a Def e scostamento di bilancio da 40 miliardi (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri ha varato il Documento di economia e Finanza e la nuova richiesta di extra indebitamento da inviare al Parlamento per l'autorizzazione Leggi su rainews (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri ha varato il Documento di economia e Finanza e la nuova richiesta di extra indebitamento da inviare al Parlamento per l'autorizzazione

AvvAntonioConte : RT @RaiNews: Uno scostamento da 40 miliardi e una linea di finanziamento complementare al #RecoveryPlan da circa 30 miliardi per dare una… - messveneto : Decreto, al via il Cdm sullo scostamento da 40 miliardi. Pil nel 2022 a +4,8%, indebitamento netto all'11,8%

