Can Yaman è sparito, fan in ansia. Cosa sta succedendo (Di giovedì 15 aprile 2021) Can Yaman ha eliminato il proprio profilo Instagram o è vittima di un attacco hacker?. I tantissimi e affezionati follower dell'attore turco si stanno chiedendo come mai abbia cancellato il suo profilo. Non è la prima volta che il sexy attore fa simili gesti. Nei mesi scorsi aveva infatti deciso di disattivare il suo account Twitter e non l’ha più riaperto. Come mai lo ha fatto anche su Instagram? Can Yaman nei mesi scorsi si è fidanzato Diletta Leotta. In molti non credono però al loro amore, sono convinti che stiano fingendo per visibilità. Da quando hanno annunciato che stanno insieme tante sono le critiche e le accuse che gli haters gli stanno riservando. Stanco di leggere continue critiche e insulti da poco Can Yaman ha replicato su Instagram dicendo che è davvero innamorato di Diletta. Ha poi assicurato di non essere ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 15 aprile 2021) Canha eliminato il proprio profilo Instagram o è vittima di un attacco hacker?. I tantissimi e affezionati follower dell'attore turco si stanno chiedendo come mai abbia cancellato il suo profilo. Non è la prima volta che il sexy attore fa simili gesti. Nei mesi scorsi aveva infatti deciso di disattivare il suo account Twitter e non l’ha più riaperto. Come mai lo ha fatto anche su Instagram? Cannei mesi scorsi si è fidanzato Diletta Leotta. In molti non credono però al loro amore, sono convinti che stiano fingendo per visibilità. Da quando hanno annunciato che stanno insieme tante sono le critiche e le accuse che gli haters gli stanno riservando. Stanco di leggere continue critiche e insulti da poco Canha replicato su Instagram dicendo che è davvero innamorato di Diletta. Ha poi assicurato di non essere ...

