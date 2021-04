Betway espande il proprio accordo con MIBR

Leggi su esports247

(Di giovedì 15 aprile 2021) La società di scommesse onlineha prolungato l’commerciale già in essere con l’organizzazione brasiliana di esportsdiventando partner anche della sua squadra totalmente femminile di Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). L’prevederà una forte collaborazione tra la squadraFemale e. L’annuncio di questa estensione dell’arriva poco dopo che l’organizzazione aveva rinnovato per il quarto anno consecutivo l’di sponsorizzazione. Secondo l’annuncio della società questa sarà la prima partnership trae una squadra femminile. Adam Savinson, capo della sezione Esports inha affermato in un comunicato di essere felice di poter continuare ed ...