Ballando con le Stelle: l'account Twitter condivide un post a luci rosse: "Mi manca succhiare il..." (Di giovedì 15 aprile 2021) Sembrava una giornata noiosa ma improvvisamente la pagina di Ballando con le Stelle ci ha portato direttamente nei cessi della Rai. Non si capisce come sia potuto succedere, probabilmente il post è stato condiviso dal social media manager senza essersi reso conto di essere ancora loggato come @Ballando Rai. Ecco il tweet incriminato: Come svoltarci positivamente la giornata. Facciamo un saluto al social media manager di Ballando con le Stelle che ha concluso la sua carriera in modo glorioso. Leggi su sicksadworld (Di giovedì 15 aprile 2021) Sembrava una giornata noiosa ma improvvisamente la pagina dicon leci ha portato direttamente nei cessi della Rai. Non si capisce come sia potuto succedere, probabilmente ilè stato condiviso dal social media manager senza essersi reso conto di essere ancora loggato come @Rai. Ecco il tweet incriminato: Come svoltarci positivamente la giornata. Facciamo un saluto al social media manager dicon leche ha concluso la sua carriera in modo glorioso.

Advertising

huntyshades : RT @gabe898: il social manager di ballando con le stelle in questo momento... - huntyshades : RT @ariadnascalling: Il social media manager di ballando con le stelle in questo momento: - _cloudslover : RT @yummygiammy: il SMM di ballando con le stelle proprio adesso in bagno - itsmc17 : RT @ariadnascalling: Il social media manager di ballando con le stelle in questo momento: - chvolita : RT @perchetendenza: 'Ballando': Per il tweet che ha ritwittato il profilo ufficiale di Ballando Con Le Stelle -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con Ballando con le Stelle, l'account Twitter ricondivide tweet XXX: 'Mi manca succhiare il ca**o del mio capo' Tweet firmato da tale @ Salsaudade , inspiegabilmente ricondiviso da un social media manager evidentemente non resosi conto di essere ancora loggato come BALLANDO CON LE STELLE, RAI . Penso alla faccia di Milly Carlucci, nel caso in cui l'abbia visto prima della sua cancellazione. Daje a ride .

Gaffe di Ballando con le stelle, commento volgare appare sulla pagina Twitter dello show Nel marasma dei social media non è difficile incappare in qualche gaffe, come sembra essere accaduto a Ballando con le stelle . Sulla pagina Twitter del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci è apparso un curioso re - tweet che è passato tutt'altro che inosservato al sempre attento popolo del web:...

Gaffe di Ballando con le stelle, commento volgare appare sulla pagina Twitter dello show Un imbarazzante messaggio re-twittato dalla pagina ufficiale di Ballando con le stelle ha fatto subito il giro del web, prima di venire eliminato ...

Sportmediaset - Juve, 3 operazioni in ballo con Raiola: Donnarumma il pezzo pregiato Come riportato da 'Sportmediaset', il pezzo pregiato delle 3 trattative in pieni con Raiola è Gigio Donnarumma, portiere classe 1999 della nazionale, in scadenza di contratto con il Milan: Raiola chie ...

Tweet firmato da tale @ Salsaudade , inspiegabilmente ricondiviso da un social media manager evidentemente non resosi conto di essere ancora loggato comeLE STELLE, RAI . Penso alla faccia di Milly Carlucci, nel caso in cui l'abbia visto prima della sua cancellazione. Daje a ride .Nel marasma dei social media non è difficile incappare in qualche gaffe, come sembra essere accaduto ale stelle . Sulla pagina Twitter del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci è apparso un curioso re - tweet che è passato tutt'altro che inosservato al sempre attento popolo del web:...Un imbarazzante messaggio re-twittato dalla pagina ufficiale di Ballando con le stelle ha fatto subito il giro del web, prima di venire eliminato ...Come riportato da 'Sportmediaset', il pezzo pregiato delle 3 trattative in pieni con Raiola è Gigio Donnarumma, portiere classe 1999 della nazionale, in scadenza di contratto con il Milan: Raiola chie ...