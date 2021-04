Amici di Maria De Filippi | l’ex allieva si infuria | “persone frustrate”

Leggi su youmovies

(Di giovedì 15 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.diDeè al centro dell’attenzione per le parole di una sua ex, di chi si tratta? Si parla ancora una volta del talent show di Canale Cinque che al momento è in onda con la nuova stagione del serale che questa settimana andrà in scena con la quinta puntata. In