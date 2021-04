WRC 10 nel trailer di annuncio che svela la data di uscita

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Kylotonn hanno fatto grandi cose in passato con i giochi di WRC che sono migliorati progressivamente fino al più recenete WRC 9. Ora, il publisher Nacon ha presentato ufficialmente il nuovo WRC 10. Ildi presentazione in sé è piuttosto breve, ma le aggiunte principali per il capitolo di quest'anno sono state velocementete. WRC 10 includerà quattro nuovi rally di Spagna, Belgio, Estonia e Croazia, mentre verranno introdotti anche sei rally storici, tra cui Germania, Acropoli, Argentina e Sanremo. Il gioco includerà anche 120 piste speciali, 24 squadre ufficiali autorizzate che coprono WRC, WRC2, WRC3, Junior WRC dalla stagione 2021 e 20 veicoli di Alpine, Audi, Lancia, Subaru, Ford, Mitsubishi, Toyota e altri.