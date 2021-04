Uomini e Donne 14 aprile, le anticipazioni del Trono Over e del Trono Classico (Di mercoledì 14 aprile 2021) Cosa succede nella puntata di oggi di Uomini e Donne? I fan sono curioso di saperle, e seppur all’appello manchino ormai da diverso tempo anticipazioni ufficiali, attraverso le registrazioni in studio, è possibile tentare di capire quali saranno ad andare in onda. Oggi, mercoledì 14 aprile, ad esempio, dovrebbe essere il turno della tronista Samantha. Ieri Uomini e Donne si è concentrato sulle stori d’amore di alcuni protagonisti del passato del Trono Over, che hanno raccontato come, a distanza di anni, l’amore nato davanti le telecamere del dating show di Canale 5, sia ancora vivo. Tanto che è arrivata addirittura una proposta di matrimonio che ha suscitato un lungo applauso dei presenti. Oggi invece la protagonista della puntata ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Cosa succede nella puntata di oggi di? I fan sono curioso di saperle, e seppur all’appello manchino ormai da diverso tempoufficiali, attraverso le registrazioni in studio, è possibile tentare di capire quali saranno ad andare in onda. Oggi, mercoledì 14, ad esempio, dovrebbe essere il turno della tronista Samantha. Ierisi è concentrato sulle stori d’amore di alcuni protagonisti del passato del, che hanno raccontato come, a distanza di anni, l’amore nato davanti le telecamere del dating show di Canale 5, sia ancora vivo. Tanto che è arrivata addirittura una proposta di matrimonio che ha suscitato un lungo applauso dei presenti. Oggi invece la protagonista della puntata ...

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - poliziadistato : #10aprile 169° #anniversariopolizia Attività 2020 svolta da 97.918 donne e uomini #PoliziadiStato - 4.894.766 risp… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - babstae : troppo pane e uomini e donne #uominiedonne - tigerolls : molte donne sentono di dover pensare come gli uomini per essere accettate ???? perché se non dicono quella cagata non vengono calcolate -