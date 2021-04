TCL ha fatto una soundbar con Chromecast e AirPlay integrati (Di mercoledì 14 aprile 2021) Non manca nulla alla nuova soundbar di TCL per puntare alla fascia alta del mercato: ci sono Dolby Atmos, subwoofer separato, presa HDMI eARC, il wi-fi, Chromecast integrato, AirPlay e anche il telecomando. ... Leggi su dday (Di mercoledì 14 aprile 2021) Non manca nulla alla nuovadi TCL per puntare alla fascia alta del mercato: ci sono Dolby Atmos, subwoofer separato, presa HDMI eARC, il wi-fi,integrato,e anche il telecomando. ...

Advertising

Digital_Day : Per chi non ha spazio per un sistema completo -