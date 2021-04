Sonego-Zverev oggi: orario, tv, programma, streaming Masters1000 Montecarlo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lorenzo Sonego tornerà in campo oggi, mercoledì 14 aprile, nel quarto match, a partire dalle ore 11.00, sul Court Ranieri III per sfidare Alexander Zverev, partita del secondo turno del Masters1000 di Montecarlo. Una sfida tutt’altro che semplice per l’azzurro che dal canto suo sta vivendo un periodo straordinario. Il piemontese nel match d’esordio si è sbarazzato senza troppi problemi dell’ungherese Marton Fucsovics. Per il numero 6 del seeding, invece, quella di oggi è la prima partita della manifestazione. Sulla carta il tedesco parte nettamente favorito ma Sonego negli ultimi giorni ha dimostrato di aver raggiunto la giusta maturità e che per batterlo c’è bisogno di una prestazione perfetta. Il match del secondo turno del torneo del Masters1000 di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lorenzotornerà in campo, mercoledì 14 aprile, nel quarto match, a partire dalle ore 11.00, sul Court Ranieri III per sfidare Alexander, partita del secondo turno deldi. Una sfida tutt’altro che semplice per l’azzurro che dal canto suo sta vivendo un periodo straordinario. Il piemontese nel match d’esordio si è sbarazzato senza troppi problemi dell’ungherese Marton Fucsovics. Per il numero 6 del seeding, invece, quella diè la prima partita della manifestazione. Sulla carta il tedesco parte nettamente favorito manegli ultimi giorni ha dimostrato di aver raggiunto la giusta maturità e che per batterlo c’è bisogno di una prestazione perfetta. Il match del secondo turno del torneo deldi ...

