Pescara | due nuovi positivi al Covid A rischio la gara con la Virtus Entella

Advertising

tuttopescara1 : Pescara Calcio, altri due giocatori positivi: sfida contro l’Entella a rischio - tabellamercatob : #SerieB e #COVID19 Notizie di segno opposto dalle sedi di due squadre #Pescara: sale ad otto il numero di positivi… - MCalcioNews : Pescara, emersi altri due positivi al Covid-19. La partita con l'Entella è a rischio - psb_original : Pescara, altri due componenti del gruppo squadra positivi al Covid-19 #SerieB - spaziopescara : Dopo i tamponi effettuati questa mattina, in Casa Pescara si allunga la lista dei positivi al Covid 19 con altri du… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara due

... di cui 16 in provincia dell'Aquila, 13 in provincia di, 12 in provincia di Teramo e 7 in ... I decessi registrati sono 10, ai quali si aggiungonomorti avvenute il primo e il 7 aprile; i ...... di cui 16 in provincia dell'Aquila, 13 in provincia di, 12 in provincia di Teramo e 7 in ... I decessi registrati sono 10, ai quali si aggiungonomorti avvenute il primo e il 7 aprile; i ..."Il Provveditorato alle Opere Pubbliche ha finalmente concluso il collaudo dei lavori a suo tempo eseguiti sulla diga foranea del Porto di Pescara. Dopo numero ...Buone notizie arrivano dal dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, in merito alla carenza di personale nel carcere di San Donato, a Pescara. Dopo l’ultimo ... Per quanto attiene la carenza di ...