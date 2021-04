Non solo scostamento. "Servono indennizzi significativi, efficienti e rapidi", dice Fiano (Pd) (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il governo si prepara a dare il via libera alla richiesta di extra deficit da 40 miliardi per finanziare i nuovi sostegni all’economia. Nel corso del Consiglio dei ministri di questa mattina si è deciso di attendere il quadro del Documento di economia e finanza per approvare tutto insieme. Lo scostamento da 40 miliardi basterà per placare la rabbia della piazza e la crisi economica e sociale? "Le forze di governo e il Parlamento devono fare arrivare indennizzi significativi, in maniera rapida e efficiente", dice Emanuele Fiano, deputato del Partito democratico. "Mi auguro che lo scostamento che il Cdm sta predisponendo sia ingente perché c'è bisogno di una grande mole di denaro". Quella delle riaperture non è una battaglia solo della destra, aggiunge ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il governo si prepara a dare il via libera alla richiesta di extra deficit da 40 miliardi per finanziare i nuovi sostegni all’economia. Nel corso del Consiglio dei ministri di questa mattina si è deciso di attendere il quadro del Documento di economia e finanza per approvare tutto insieme. Loda 40 miliardi basterà per placare la rabbia della piazza e la crisi economica e sociale? "Le forze di governo e il Parlamento devono fare arrivare, in maniera rapida e efficiente",Emanuele, deputato del Partito democratico. "Mi auguro che loche il Cdm sta predisponendo sia ingente perché c'è bisogno di una grande mole di denaro". Quella delle riaperture non è una battagliadella destra, aggiunge ...

