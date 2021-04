“Meghan Markle voleva partire con Harry” | i rapporti con la famiglia oggi

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 14 aprile 2021) News L’attrice di Suits pare volesse mettersi in viaggio verso Londra insieme al marito per i funerali del principe Filippo, ma le hanno consigliato di no Pubblicato su 14 Aprile 2021tornare a Londra con e per. Anchedunque si continua a parlare di Royal Family. Da quando è venuto a mancare il principe Filippo, duca di Edinburgo, i più appassionati alle vicende dei Windsor si sentono in una puntata infinita di The Crown. La serie di Netflix racconta la storia della regina Elisabetta e della suae forse chi si è appassionato sta vivendo con maggiore trasporto le vicende che ruotano intorno alla scomparsa del principe Filippo. I funerali, che si svolgeranno in forma ristretta e privata a ...