Liberarsi di Conte: un imperativo per i nostalgici di Gelli (Di mercoledì 14 aprile 2021) Mentre le aspettative messianiche sull’era Draghi, sparse a piene mani più con dolo che con colpa dalla “gente che conta”, vengono drasticamente ridimensionate dalla realtà quotidiana, gli italiani hanno modo di rendersi conto sempre meglio della progressione degli attacchi concentrici alla luce del sole e delle manovre cospirative più o meno riuscite, maturate sempre in ambienti massonici, ramo P2, per liquidare l’indigesto “Giuseppi”. Le “qualità”, lo stile, i curricula e il modus operandi dei personaggi che si sono attivati per demolire giorno dopo giorno l’operato e la credibilità di Giuseppe Conte come premier e uomo delle istituzioni, e per tracciare e imporre quella che avrebbe dovuto essere la fisionomia “dell’antipode” dell’avvocato del popolo, sono molto dissimili, ma la determinazione a Liberarsi dell’alieno al sistema divenuto troppo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Mentre le aspettative messianiche sull’era Draghi, sparse a piene mani più con dolo che con colpa dalla “gente che conta”, vengono drasticamente ridimensionate dalla realtà quotidiana, gli italiani hanno modo di rendersi conto sempre meglio della progressione degli attacchi concentrici alla luce del sole e delle manovre cospirative più o meno riuscite, maturate sempre in ambienti massonici, ramo P2, per liquidare l’indigesto “Giuseppi”. Le “qualità”, lo stile, i curricula e il modus operandi dei personaggi che si sono attivati per demolire giorno dopo giorno l’operato e la credibilità di Giuseppecome premier e uomo delle istituzioni, e per tracciare e imporre quella che avrebbe dovuto essere la fisionomia “dell’antipode” dell’avvocato del popolo, sono molto dissimili, ma la determinazione adell’alieno al sistema divenuto troppo ...

