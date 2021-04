I nazionalisti polacchi si prendono a calci

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Come se non bastassero i giudici costituzionali di Karlsruhe in Germania, il Recovery fund è ostaggio dei conflitti interni alla coalizione di partitial governo in Polonia. Il Parlamento di Varsavia ieri ha rinviato il dibattito e il voto sulla ratifica della “decisione sulle risorse proprie” dell’Ue, lo strumento legale che permette alla Commissione di andare sui mercati per finanziare il Recovery fund. Il Partito Legge e Giustizia (PiS) del premier Mateusz Morawiecki e del leader de facto Jaroslaw Kaczynski è favorevole. La Polonia è tra i principali beneficiari con 58 miliardi di euro. Ma il ministro della Giustizia, Zbigniew Ziobro, che guida il partito Polonia Solidale, si oppone perché non vuole farsi carico dei debiti di altri paesi e contesta la condizionalità sullo stato di diritto. La decisione di rinviare il dibattito in Parlamento ...