Fials scrive a Sileri | rinnovare contratti a Infermieri | Ostetriche | Oss | Professioni Sanitarie e Ricercatori

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Sanità,: Rinnovi del Ccnl degni al personale sanitario stremato e ai. Una maggiore attenzione alla “questione della corretta valorizzazione dellein tutta la loro complessità ordinamentale, formativa e contrattuale in quanto costituiscono la principale e centrale risorsa per la tutela della salute individuale e collettiva come hanno dimostrato e testimoniano da sempre e non solo in questa tragica vicenda pandemica”. A chiederlo Giuseppe Carbone, segretario generale, in una lettera a Pierpaolo, sottosegretario alla Salute. Nella missiva, che riconosce al senatore l’impegno di questi anni, dimostrato da “capacità di analisi, proposte e indirizzo politico, anche critico ed originale”, viene sollecitato un ...