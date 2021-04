Benevento – Droga | spaccio e stanze del buco | succede a pochi passi dal centro città

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutididele degrado all’ennesima potenza. Per vedere tutto ciò non è necessario andare fino alle vele di Scampia, al Parco Verde di Caivano o in altri luoghi noti alla cronaca per lo stato di abbandono e la presenza massiccia di problematiche sociali. Per prendere coscienza di un’emergenza sociale, di una piaga diffusa, legata al consumo di sostupefacenti, basta andare achilometri dal Corso Garibaldi di. Per farlo bisogna attraversare il ponte Santa Maria degli Angeli e poi svoltare in via Raoul Follerau. Il luogo più tranquillo per i tossicodipendenti, per consumare la dose acquistata in qualche micro piazza didella, ...