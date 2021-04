Barbara Gavallotti spiega quali rischi possono implicare i vaccini AstraZeneca e Johnson&Johnson | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La biologaGallavotti a Dimartedì hato, dopo la notizia della sospensione negli Stati Unitisono i possibililegati al vaccino die a quello di Johnson&Johnson.e Johnson&Johnson“Per non aver paura bisogna capire esattamente cosa è successo: in un numero molto piccolo di persone che si erano vaccinate consi sono manifestate delle forme di trombosi rare caratterizzate da una forte carenza di piastrine”. La biologache non c’è da aver paura delle ...